Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

L’armée israélienne a annoncé, ce vendredi, que des soldats opérant dans la bande de Gaza avaient tué trois otages israéliens par erreur. « Lors de combats à Choujaiya, l’armée a identifié par erreur trois otages israéliens comme une menace. En conséquence, les soldats ont ouvert le feu dans leur direction et ils ont été tués », a indiqué le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari, à la télévision.

Plus tôt dans la journée, l’armée israélienne avait annoncé qu’Elya Toledano, un Franco-Israélien de 28 ans pris en otage le 7 octobre par le Hamas, avait été retrouvé décédé. Sa dépouille a été récupérée et ramené en Israël. « Profonde tristesse ce matin en apprenant son décès à Gaza. Je partage le choc et la peine de sa famille », a réagi le président Emmanuel Macron, en promettant de « continuer d’œuvrer sans relâche pour libérer tous les otages » pris par le mouvement islamiste palestinien Hamas. Il reste désormais encore trois Franco-Israéliens « disparus », probablement otages dans le territoire palestinien.

Le chiffre du jour

60. C’est le nombre de journalistes et d’employés de médias qui sont morts depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, le 7 octobre, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ). Le dernier journaliste tué l’a été ce vendredi, lors d’un bombardement dans la bande de Gaza. La victime, Samer Abou DaqaIl, était caméraman pour la chaîne qatarie Al Jazeera.

La phrase du jour

Personne ne doit se taire. Il ne s’agit pas d’une riposte. Le 7 octobre est devenu un prétexte non seulement pour rendre Gaza invivable mais pour coloniser la Cisjordanie. »

Tels sont les mots du premier secrétaire du Parti socialiste Français, Olivier Faure, qui réagissait à un post sur « X » de Médecins sans frontières (MSF) datant de jeudi, dans lequel l’ONG déplorait que « les forces israéliennes viennent de tuer un adolescent non armé dans l’enceinte de l’hôpital Khalil Suleiman ». La réaction sur « X » du patron du PS lui a valu de vives critiques. « Le Premier secrétaire du Parti socialiste doit présenter ses excuses. Il déshonore l’histoire de sa famille politique », a dénoncé Éric Ciotti, président des Républicains. « Honte à Olivier Faure… Que je le croise pas… Qui désormais explique que le 7 octobre est un prétexte pour Israël », a même menacé l’ancien député PS de l’Essonne, Julien Dray.

La tendance du jour

La France, l’Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, l’Irlande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et l’Union européenne ont exprimé, dans un communiqué conjoint, « leur profonde préoccupation face au nombre sans précédent d’attaques perpétrées par des colons extrémistes à l’encontre de Palestiniens en Cisjordanie ».

Outre condamner les violences des colons, les ministres des Affaires étrangères de ces pays réitèrent leur « position relative à la politique de colonisation, qui est illégale en vertu du droit international et nous rappelons à Israël les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier l’article 49 de la quatrième Convention de Genève. »