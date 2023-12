La vidéo, partagée sur X lundi 11 décembre 2023, montre un bulldozer détruire une route en y creusant des sillons, dans une zone désertique. Visionnée plus de 5 millions de fois sur la plateforme, elle est accompagnée du texte « Les sionistes détruisent littéralement tout pour que cela devienne invivable… » et ponctuée d’un émoji drapeau palestinien.

Dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas à la suite de l’attaque du 7 octobre 2023, cette publication laisse entendre que les images seraient récentes et montreraient une riposte de l’armée israélienne.

FAKE OFF

La vidéo n’a pas été tournée dans le contexte des opérations israéliennes à Gaza en représailles à l’attaque du Hamas. Toutefois, elle montre bien une action de l’armée de Tsahal mais en Cisjordanie, en 2021.

Une recherche d’image inversée permet de retrouver l’origine de cette vidéo. La première trace de ces images que 20 Minutes a été en mesure d’identifier remonte au 13 juin 2021, sur la page Facebook de la chaîne Palestine International Broadcast. La publication indique alors : « Les forces israéliennes détruisent les routes des villages palestiniens dans la région d’Hébron. » La ville d’Hébron est la plus grande ville de Cisjordanie, sous occupation de l’armée israélienne.

On retrouve également ces images dans une vidéo publiée quelques jours plus tard, le 16 juin 2021, sur le site Internet et la chaîne YouTube de B’Tselem « Le Centre d’information israélien sur les droits de l’homme dans les territoires occupés », une ONG israélienne opposée à l’occupation.

La vidéo et l’article, nommés « L’armée israélienne détruit à nouveau les routes menant aux communautés de Masafer Yatta et une conduite d’eau desservant l’une d’entre elles », donnent plus d’indications sur le contexte de la destruction de cette route.

« Le mercredi 9 juin 2021, vers 8 heures du matin, des militaires sont arrivés avec un bulldozer D9 dans la zone Masafer Yatta dans la zone Collines du sud d’Hébron. Les forces ont détruit un tronçon de route de 500 mètres de long menant à la communauté de She’b al-Batum, dont une partie était pavée de béton, ainsi qu’un chemin de terre de 500 mètres de long menant à Khirbet al-Mufaqarah », peut-on lire dans l’article qui accompagne la vidéo.

La zone de Masafer Yatta en Cisjordanie est un territoire sous contrôle de l’armée israélienne. Le territoire a été déclaré « zone de tir » par l’armée en 1981, et les populations palestiniennes sont menacées d’expulsion. Comme le rapporte la presse israélienne, la Cour suprême d’Israël a autorisé l’armée à expulser plus de 1.300 Palestiniens vivant dans ce territoire.