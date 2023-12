Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a prévenu jeudi que la guerre contre le Hamas à Gaza durerait « plus que quelques mois », à l’arrivée d’un émissaire américain venu exprimer les inquiétudes de son pays face aux lourdes pertes civiles dans le territoire palestinien assiégé.

Mais les Etats-Unis souhaitent que la guerre « cesse dès que possible », a assuré de son côté un porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby. Il a ajouté que le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avait discuté jeudi au cours de sa visite en Israël d’un basculement « dans le futur proche » de l’offensive israélienne vers des « opérations de faible intensité ».

Le chiffre du jour

18.787. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé jeudi que la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien dans la bande de Gaza avait fait 18.787 morts depuis le début des frappes aériennes israéliennes le 7 octobre.

Le gouvernement du Hamas, qui contrôle Gaza depuis 2007, estime que 50.897 personnes ont également été blessées, d’après un communiqué du ministère.

La phrase du jour

« Regardez l’opération militaire spéciale (en Ukraine) et regardez ce qui se passe à Gaza et voyez la différence. Il n’y a rien de tel en Ukraine »

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié jeudi de « catastrophique » la situation dans la bande de Gaza, pilonnée par l’armée israélienne dans le cadre de son offensive contre le Hamas, estimant qu’elle ne pouvait être comparée à celle en Ukraine. « Ce qui se passe est une catastrophe », a déclaré, lors de sa grande conférence de presse télévisée Vladimir Poutine, dont le pays a lancé en février 2022 un assaut d’ampleur contre l’Ukraine.

La tendance du jour

Paris maintient ses efforts pour faire sortir des journalistes de l’AFP de Gaza. Ce jeudi, la France a exprimé ses « préoccupations sur le lourd tribut » payé par les journalistes dans le conflit entre Israël et le Hamas. « Nous maintenons nos efforts s’agissant des employés de l’AFP », a déclaré lors d’une conférence de presse Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, rappelant qu’il s’agissait « d’une opération complexe ». Une quarantaine de journalistes collaborant avec l’AFP et leurs ayants droit espèrent sortir de la bande de Gaza.

Il a par ailleurs rendu hommage aux journalistes tués dans l’exercice de leur profession. « Les civils doivent être protégés et c’est particulièrement le cas des journalistes. Ils doivent pouvoir exercer leur profession librement et en toute sécurité », a-t-il déclaré, soulignant qu’il s’agissait d’une obligation internationale et d’un « impératif moral ». Au moins 63 journalistes et employés de médias – 56 Palestiniens, 4 Israéliens et trois Libanais – sont morts depuis le 7 octobre, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ).