Plus de deux mois après la tragique journée du 7 octobre, que sont devenus les différentes personnes prises en otage ? Une centaine d'hommes, dont des pères d'enfants libérés, une quinzaine de femmes, des corps sans vie...

Près de deux semaines après la reprise des combats entre le Hamas et Israël, on vous explique ce que l'on sait des otages toujours captifs dans la bande de Gaza.

110 libérations, cinq corps rapatriés

Sur les quelque 250 otages et corps emmenés le 7 octobre dans la bande de Gaza le jour de l'attaque du Hamas, 135 sont toujours retenus par le Hamas et ses alliés, selon les derniers chiffres communiqués mardi par les autorités israéliennes.

A ce jour, 110 otages ont été libérés : 105 pendant la trêve de sept jours fin novembre, cinq avant la trêve. Dans le détail, ont été relâchés 33 mineurs, 49 femmes adultes, ainsi que 28 hommes adultes, principalement des travailleurs agricoles thaïlandais.

Israël est par ailleurs parvenu à rapatrier cinq corps. Les deux derniers en date, dont le rapatriement a été annoncé mardi, sont ceux d'Eden Zachariya (28 ans), enlevée au festival de musique techno Tribe of Nova, et de Ziv Dado (36 ans), soldat tué le 7 octobre et dont le corps avait été emmené à Gaza.

118 otages et 17 corps toujours à Gaza

Au 13 décembre, sont toujours retenus à Gaza 118 otages présumés vivants, huit corps d'otages morts à Gaza, et neuf corps de personnes mortes dans l'attaque du 7 octobre et emmenées dans le territoire palestinien. Sur les 118 otages présumés vivants, 107 sont des Israéliens ou des binationaux possédant la nationalité israélienne, onze sont des otages étrangers (huit Thaïlandais, un Tanzanien, un Népalais et le Franco-Mexicain Orion Hernandez Radoux).

Il n'est toutefois pas certain que tous soient encore vivants. Le Hamas a notamment annoncé le décès du plus jeune otage, le nourrisson Kfir, qui aurait onze mois aujourd'hui, de sa mère Shiri Bibas (32 ans) et de son grand frère Ariel (quatre ans). Israël n'a pas confirmé leurs morts. Hormis Kfir et Ariel, il ne reste plus d'otages mineurs dans la bande de Gaza. La dernière, la bédouine Aïsha al-Zayadna (17 ans), a été relâchée le 30 novembre, au dernier jour de la trêve. L'accord Israël-Hamas prévoyait de les libérer en priorité.

Cinq disparus

En plus des otages, cinq personnes, quatre Israéliens et un Erythréen, sont toujours considérées par les autorités comme disparues. Il s'agit donc soit d'otages, soit de personnes retrouvées mortes dont les corps n'ont pas été identifiés.