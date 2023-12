6h25 : Australie, Canada et Nouvelle-Zélande dénoncent les « souffrances continues » des Palestiniens à Gaza

Les dirigeants de l’Australie, du Canada et de Nouvelle-Zélande se sont alarmés ce mercredi des « souffrances continues » des Palestiniens et ont appelé à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Dans une déclaration conjointe, les Premiers ministres australien Anthony Albanese, canadien Justin Trudeau et néo-zélandais Christopher Luxon ont défendu le droit pour leur allié israélien de combattre le Hamas, en représailles à l’attaque sanglante du 7 octobre qui a fait 1.200 morts en territoire israélien. Mais ils se sont également inquiétés du pilonnage continu de la bande de Gaza par Israël, où ont péri plus de 18.000 personnes, selon le Hamas.

« Nous sommes alarmés par la diminution de l’espace de sécurité pour les civils à Gaza », ont-ils déclaré. « Le prix à payer pour vaincre le Hamas ne peut être la souffrance continue de tous les civils palestiniens », ont ajouté les trois dirigeants.