Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Ce mardi, le président américain Joe Biden a affirmé que contrairement à son pays, le gouvernement israélien ne voulait pas « pas d’une solution à deux Etats ». « C’est le gouvernement le plus conservateur de l’histoire d’Israël », a-t-il déclaré avant de l’appeler à changer de gouvernement.

Quant à Benyamin Netanyahou, il a exprimé un « désaccord » avec Washington sur la « période après-Hamas » et promis de « ne pas répéter l’erreur d’Oslo », en référence aux accords entre Israël et l’OLP conclus en 1993 sur l’autonomie palestinienne ayant permis l’établissement de l’Autorité palestinienne. « Gaza ne sera ni un Hamastan ni un Fatahstan », a-t-il martelé, en faisant référence aux deux mouvements du Hamas et du Fatah.

Le chiffre du jour

Deux. C’est le nombre d’otages israéliens récupérés lors d’une opération à Gaza. Les corps correspondent à ceux d’Eden Zakaria, 28 ans, enlevée au festival de musique Noval et de Ziv Dado, un soldat de 36 ans tué lors de l’attaque du 7 octobre. Deux soldats réservistes ont également été tués jeudi dernier pendant l’opération pour récupérer les corps, d’après l’armée israélienne.

La phrase du jour

De retour à Gaza, tragédie qui s’aggrave interminablement. Les gens sont partout, vivent dans la rue, manquent de tout. Ils implorent la sécurité et la fin de cet enfer sur terre »

C’est une déclaration du directeur de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, après une visite sur le territoire. La bande de Gaza, un des territoires les plus densément peuplés au monde est pilonnée sans relâche par l’armée israélienne depuis l’attaque du 7 octobre menée par le mouvement islamique Hamas sur le territoire israélien. A Gaza, 18.412 morts ont été dénombrés depuis le début du conflit d’après l’annonce du ministère de la Santé du Hamas ce mardi.

La tendance du jour

Face au siège imposé par Israël depuis le début du conflit, l’Assemblée générale de l’ONU doit se prononcer mardi sur une résolution exigeant « un cessez-le-feu humanitaire immédiat » dans la bande de Gaza. « Nous devons arrêter cette guerre, et nous devons l’arrêter maintenant », a martelé mardi l’ambassadeur palestinien à l’ONU Riyad Mansour, insistant sur le « droit » des Palestiniens à être « en colère ». Avant d’ajouter : « Nous pensons que nous allons réussir à ce que la quasi-totalité de la communauté internationale appelle à un cessez-le-feu humanitaire ».

Vendredi, malgré la pression du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres qui craignait un « effondrement total de l’ordre public » dans le territoire palestinien, un projet de texte réclamant ce cessez-le-feu humanitaire s’était heurté vendredi au Conseil de sécurité à un véto des Etats-Unis, puissant allié d’Israël.