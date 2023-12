« Nous danserons à nouveau. » Jeudi 30 novembre, Mia Shem, otage franco-israélienne du Hamas, a été libérée, bénéficiant d’un accord entre Israël et le mouvement terroriste, au septième jour d’une trêve qui a depuis pris fin. Après ses 54 jours de captivité et une dizaine de jours de silence, Mia Shem a publié sur Instagram un message d’espoir, samedi.

Elle a publié sur Instagram deux photographies d’elle, arborant un nouveau tatouage sur lequel on peut lire « We will dance again », « Nous danserons à nouveau », en français. En légende, la jeune femme a écrit la date des attaques du Hamas, le 7 octobre 2023, et écrit un message porteur d’espoir. « Je n’oublierai jamais. La douleur et la peur, les spectacles difficiles, les amis qui ne reviendront pas et ceux que nous devons retrouver. Mais nous devons encore gagner. Nous danserons à nouveau ! »

Enlevée lors d’un festival

Mia Shem avait été enlevée au festival de musique Tribe of Nova, dans le désert du Néguev frontalier de la bande de Gaza, où 364 personnes ont été tuées le 7 octobre et de nombreuses autres enlevées et emmenées par les combattants du Hamas vers la bande de Gaza.

Selon le Forum des familles d’otages ou de disparus, la jeune femme de 21 ans, qui travaillait dans un salon de tatouage, s’y trouvait en compagnie d’un ami, lui aussi franco-israélien, Elya Toledano, 27 ans, dont le sort est inconnu.

« Le plus beau jour de ma vie »

Lors de sa libération, Emmanuel Macron avait évoqué une « grande joie » pour tous les Français. « Tu es avec moi, tout va bien », lui a soufflé sa mère Keren en l’accueillant dans une base militaire, des images diffusées par le gouvernement israélien. Le frère de Mia Shem, Eli Moshe, était également présent. Tous trois se sont longuement étreints avant de s’éclipser pour se retrouver dans l’intimité.

« C’est le plus beau jour de ma vie », a réagi son père David Shem auprès de la chaîne de télévision israélienne Channel 12. « L’armée m’a appelé, j’ai failli avoir une crise cardiaque », a-t-il témoigné. « Je ne vais pas la quitter pendant un bon bout de temps. »