6h45 : Des « combats acharnés » à Gaza-ville et à Khan Younès

L’armée israélienne a fait état ce lundi de tirs de roquettes depuis Gaza et dimanche de « combats acharnés » dans des quartiers dans le secteur de Gaza-ville et à Khan Younès, où des combattants palestiniens « émergent des tunnels », « disposent des explosifs » et tirent au « lance-roquettes ».