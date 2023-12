8h30 : Des combats « violents » près de Khan Younès

Tôt ce dimanche, l’aviation israélienne a mené des « raids aériens très violents » près de Khan Younès, et sur la route entre cette ville et celle de Rafah, près de la frontière avec l’Egypte, a indiqué l’administration du Hamas. Quelques heures plus tard, une source proche des branches militaires du Hamas et du Jihad islamique a indiqué que les deux mouvements étaient impliqués dans « de violents affrontements » autour de Khan Younès.

L’armée israélienne a pour sa part dit avoir « intensifié » ses opérations dans ces secteurs du sud de la bande de Gaza. « Nous devons accentuer la pression », a lancé le chef d’état-major de l’armée Herzi Halevi, faisant état d’un nombre croissant de combattants du Hamas « tués ».