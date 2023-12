Guerre Israël – Hamas EN DIRECT : Les Etats-Unis bloquent l’appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza…

08h58 : Les Etats-Unis « condamnent fermement » les attaques visant leur ambassade à Bagdad

Les Etats-Unis ont « condamné fermement » vendredi les attaques ayant visé leur ambassade à Bagdad ainsi que des troupes américaines et de la coalition en Irak, appelant les autorités irakiennes à « traduire les auteurs devant la justice ». « Les nombreuses milices alignées sur l’Iran qui opèrent librement en Irak menacent la sécurité et la stabilité de l’Irak, nos soldats et nos partenaires dans la région », a affirmé le département d’Etat américain dans un communiqué.

Des salves de roquettes ont été tirées vendredi à l’aube contre l’ambassade américaine située dans l’ultrasécurisée Zone verte de la capitale irakienne sans faire de blessés, illustrant le risque d’escalade régionale après deux mois de guerre entre Israël et le Hamas palestinien. L’attaque, qui n’a pas été revendiquée dans l’immédiat, est la première rapportée contre l’ambassade depuis que des groupes armés pro-Iran ont lancé à la mi-octobre des frappes similaires contre les soldats américains ou les forces de la coalition internationale antidjihadiste, en Irak ou en Syrie voisine.