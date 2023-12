Il est passé de 300.000 à plus de 2,2 millions d’abonnés sur X (ex Twitter). Depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre contre Israël, Jackson Hinkle est devenu une des voix les plus influentes sur le réseau social, où il se prononce clairement en faveur du Hamas et de la cause palestinienne, n’hésitant pas pour cela à relayer plusieurs intox entre deux vidéos authentiques.

Trois semaines après le début du conflit, le quotidien israélien Haaretz est ainsi obligé de publier un tweet de démenti, après que le jeune Américain a affirmé, à tort, que le nombre de victimes du 7 octobre est de 900, que 50 % d’entre eux étaient des soldats israéliens, ou que le nombre de personnes tuées par le Hamas était inférieur à 100. Dans son message, Jackson Hinkle n’hésite pas à affirmer que sa source est le journal israélien.

Le mensonge sera cinq fois plus vu que le message de rectification. Le tweet de Jackson Hinkle a été vu 5,2 millions de fois, contre 1,1 million de fois pour le message du journal israélien.

Il a fêté son anniversaire à Moscou

« Le gouvernement israélien ment sur tout ce qui s’est passé le 7 octobre », lance-t-il quelques semaines plus tard dans une interview à RT, média russe auquel il accorde régulièrement des interviews.

Il faut dire que Jackson Hinkle cultive ses liens avec le pays de Vladimir Poutine : il vilipende régulièrement Volodymyr Zelensky, se déclare communiste et poste des mèmes à la gloire de Staline. Fiancé à Anna Linnikova, miss Russie, il a fêté son 24e anniversaire en septembre à Moscou, où il est intervenu devant des étudiants du ministère des Affaires étrangères russes.

Il perce sur YouTube, avant de voir sa chaîne bannie

Ce natif de Californie a commencé à militer alors qu’il était au lycée. Il mène alors des actions en faveur de l’environnement et se prononce en faveur d’un contrôle plus strict des armes à feu. Il se présente à plusieurs reprises sans succès aux élections locales.

À la sortie du lycée, il met ses compétences au profit de structures agissant en faveur de l’environnement. À peine deux après, en 2020, il lance l’émission « The dive with Jackson Hinkle » sur YouTube, qui lui assure sa première plateforme sur un réseau social et une notoriété au-delà de la Californie. L’année suivante – selon un post sur Medium – il y reçoit Max Blumenthal, créateur d’un site décrit par Conspiracy Watch comme « une machine complotiste au service de Poutine ».

L’émission cumule les vues, jusqu’à atteindre 300.000 abonnés, avant que YouTube ne décide de retirer la chaîne de l’émission début octobre. Motif invoqué par le géant de la tech ? Une « supposée " désinformation sur l’Ukraine " », affirme Jackson Hinkle. L’Américain a depuis trouvé refuge sur Rumble, une plateforme qui a choisi de ne plus être accessible en France quand le gouvernement lui a demandé de cesser d’y héberger RT et Sputnik, visées par des sanctions.

Jackson Hinkle est également actif sur Instagram, où il compte près de 400.000 abonnés. Mais c’est sur Twitter version Elon Musk qu’il a trouvé une notoriété internationale. Il est passé de 300.000 abonnés avant le début du conflit entre Israël et le Hamas à 2,2 millions actuellement.

Doté d’un compte premium, il est éligible à être rémunéré par X pour la visibilité de ses tweets – comme les autres détenteurs d’un compte premium. Face à la multiplication des intox publiées par ces comptes qui payent pour être sur le réseau social, X a fini par modérer cette politique : dorénavant, les tweets qui se verront corrigés par une note des internautes ne seront plus monétisables. C’est le cas de plusieurs messages publiés par Jackson Hinckle, dans lesquels il relayait des intox qui ont été corrigées par ce système de modération de X.

Un changement qui n’a pas l’air de troubler Jackson Hinkle, qui encourage ses lecteurs à souscrire un abonnement payant à son profil. Il a également lancé un compte sur Patreon, un site qui permet aux internautes de verser un don régulier à des créateurs de contenus, espérant sûrement capitaliser sur sa rhétorique enflammée.