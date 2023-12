Emilia Aloni a passé 49 jours aux mains du Hamas. La petite fille de cinq ans, kidnappée avec sa mère lors des attaques du 7 octobre en Israël, a été libérée le 24 novembre. Mardi, elle a pu retrouver le chemin de l’école. Un premier pas vers une vie normale. Le ministre israélien de l’Education s’est félicité des retrouvailles de l’enfant avec ses amies de l’école maternelle. Dans la vidéo, on peut voir la petite blonde enlacer plusieurs de ses camarades et sourires à la caméra.

אין מרגש מזה: הכניסה הראשונה של אמיליה אלוני ששוחררה מהשבי, היום לגן הילדים💙 pic.twitter.com/4XUvtJQGOS — משרד החינוך (@edu_il) December 5, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





« Il n’y a rien de plus excitant que cela », a ajouté le compte du ministère sur le réseau social X. Emilia et sa mère, Danielle Aloni, avaient été enlevées à Nir Oz alors qu’elles se cachaient dans le mamad (pièce sécurisée) de la maison de la sœur de Danielle, Sharon Aloni Cunio. Pour les en déloger, les hommes armés du Hamas ont mis le feu à la maison.

138 otages toujours détenus à Gaza

Leur famille était celle qui comptait le plus d’otages (neuf). Danielle et sa fille ont été capturées avec Sharon (34 ans), son mari David Cunio (33 ans), leurs jumelles de 3 ans, le frère de David, Ariel (26 ans), la compagne de celui-ci, Arbel Yehoud (28 ans), et sa sœur, Dolev Yehoud (35 ans). Après leur libération, Danielle Aloni, 45 ans, avait déclaré que sa fille avait vu « des choses que des enfants de cet âge, ou de tout âge, ne doivent pas voir ».

L’armée israélienne a réclamé ce mercredi que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) puisse avoir accès aux 138 otages toujours détenus à Gaza par le Hamas et des groupes affiliés. « L’armée israélienne fera tout ce qui est en son pouvoir pour secourir nos otages (…) Nous appelons les autres à faire de même », a déclaré son porte-parole, Daniel Hagari.