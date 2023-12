Une flotte d’hélicoptères qui survole la place Rouge de Moscou, acheminant l’aide humanitaire française en direction de la Palestine dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas ? C’est le scénario surprenant que propose une vidéo publiée sur TikTok accumulant plusieurs centaines de milliers de vues.

Les images montrent plusieurs dizaines de rangées d’hélicoptères militaires survoler la Cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux, sur la place Rouge à Moscou en Russie. Une phrase en anglais informe : « Regardez les avions humanitaires quitter la France », suivi d’émojis du drapeau français et du drapeau palestinien.

FAKE OFF

Ces images ne montrent pas une flotte d’hélicoptères français acheminant de l’aide humanitaire vers la Palestine. La vidéo a été tournée en 2021, durant les répétitions pour le défilé annuel de l’armée russe.

Le fait que des dizaines d’hélicoptères français survolent la place la plus importante de Russie avec à leur bord du matériel humanitaire en direction de la Palestine paraît pour le moins surprenant.

Le contexte réel de ces images est moins alambiqué. Lorsque l’on s’intéresse à l’origine de cette séquence, il apparaît qu’elle a été extraite d’une vidéo plus longue, postée sur YouTube le 5 mai 2021 nommée (en russe) « Répétition du défilé de la victoire 2021 ». C’est également ce qu’a démontré une journaliste de la BBC spécialisée dans la lutte contre la désinformation sur son compte X.

La vidéo montre la « Répétition de la partie aérienne du défilé de la victoire au-dessus de Moscou », le « 5 mai 2021 », comme l’indique sa description. La chaîne YouTube, nommée « rusknight », et qui publie de nombreuses vidéos d’avions en vol, semble être celle d’un passionné d’aviation, qui possède également un compte Instagram du même nom.

Ces hélicoptères sont donc ceux de l’armée russe, qui répète en prévision du défilé du 9 mai, « Jour de la Victoire » qui célèbre la victoire de la Russie sur l’Allemagne nazie.

100 millions d’euros d’aide humanitaire française pour la Palestine

Si ces images sont fausses, la France apporte effectivement une aide humanitaire à la Palestine, notamment depuis la guerre faisant suite à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

Comme annoncé lors de la « Conférence humanitaire internationale » le 9 novembre 2023, la France a engagé 100 millions d’euros pour l’aide humanitaire à destination des territoires palestiniens, notamment via des agences de l’ONU et des ONG sur place. Plusieurs vols humanitaires ont déjà permis d’acheminer du matériel médical comme des médicaments et des kits médicaux d’urgence vers la bande de Gaza ou bien l’Egypte.