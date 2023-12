Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour depuis le 7 octobre, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur le conflit au Proche-Orient. Entre le Hamas et Israël, la trêve humanitaire est bel et bien terminée. Malgré les pressions internationales pour obtenir un cessez-le-feu afin notamment de protéger les civils, les combats ont repris vendredi. Israël a même décidé d’étendre ses opérations militaires terrestres à l’ensemble la bande Gaza.