Guerre Hamas – Israël EN DIRECT : Macron hausse le ton et appelle à « un cessez-le-feu durable »…

8h40 : Kamala Harris demande à Israël d’en « faire plus pour protéger les civils innocents »

Sans remettre en cause le droit de son allié « de se défendre » contre le Hamas, les Etats-Unis ont mis en garde Israël contre un bilan s’alourdissant dans la bande de Gaza. « Trop de Palestiniens innocents ont été tués. Franchement, l’étendue de la souffrance ainsi que les images et les vidéos qui nous viennent de Gaza sont dévastatrices », a déclaré la vice-présidente américaine Kamala Harris depuis la COP28 à Dubaï. Et d’ajouter : « Israël doit en faire plus pour protéger les civils innocents ».