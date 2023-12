Guerre Hamas – Israël EN DIRECT : Le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 29 morts…

07h16 : Israël savait depuis plus d’un an que le Hamas préparait une attaque inédite

Des responsables israéliens avaient obtenu plus d’un an à l’avance le plan du Hamas visant à mener une attaque sans précédent contre Israël, mais avaient jugé ce scénario irréaliste, soutient jeudi le New York Times sur la base de documents secrets.

Le renseignement militaire israélien avait mis la main sur un document d’une quarantaine de pages du mouvement islamiste palestinien Hamas détaillant, point par point, une vaste attaque comme celle perpétrée par des commandos le 7 octobre qui ont fait environ 1.200 morts en Israël, selon le grand quotidien américain.

Ce document, qui circulait dans des sphères du renseignement sous le nom de code « Jericho Wall » (Le mur de Jéricho), ne donnait pas de date pour une éventuelle attaque mais en définissant des points précis pour saturer le dispositif sécuritaire israélien puis attaquer des villes et des bases militaires. Mais il n’était « pas possible de déterminer » si ce plan avait été approuvé « complètement » par la direction du Hamas et comment il pourrait se traduire dans la réalité, souligne un document interne de l’armée israélienne obtenu par le Times.