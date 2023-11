Son visage était devenu l’un des symboles des otages capturés le 7 octobre par le Hamas. Filmée en train de recevoir des soins au bras dans une vidéo diffusée par le groupe islamiste le 16 octobre, Mia Shem était devenue l’une des premières otages dont on avait un signe de vie et une situation claire. La Franco-israélienne a été libérée ce jeudi, en compagnie d’une autre otage, Amit Soussana, et remise à la Croix-Rouge.

Dans la vidéo tournée par le Hamas, elle récitait, le visage livide, quelques phrases permettant de l’identifier. « Je m’appelle Mia Shem, j’ai 21 ans et je viens de Shoham. Je suis actuellement à Gaza. […] Ils s’occupent de moi, me donnent des médicaments, tout va bien. Je vous demande de me ramener à la maison le plus vite possible, de me ramener dans ma famille. S’il vous plaît, sortez-nous d’ici le plus vite possible », implorait la jeune femme. Sur les images filmées par les badauds sur le chemin qui l’emmenait à l’ambulance blanche de la Croix-Rouge ce jeudi, la jeune femme affichait le même teint de craie.

Mia Shem avait été enlevée au festival de musique Tribe of Nova, dans le désert du Néguev frontalier de la bande de Gaza, où 364 personnes ont été tuées le 7 octobre. Selon le Forum des familles d’otages ou de disparus, Mia Shem, qui travaillait dans un salon de tatouage, se trouvait au festival en compagnie d’un ami, lui aussi franco-israélien, Elya Toledano, 27 ans, dont le sort est inconnu.