Guerre Hamas – Israël EN DIRECT : Le Qatar confirme la prolongation de la trêve pour un septième jour…

5h50 : Pékin appelle à une « trêve humanitaire durable »

Dans un document diplomatique, la Chine appelle ce jeudi à une « trêve humanitaire durable et prolongée » dans la guerre entre Israël et le Hamas. Le texte appelle aussi à un « cessez-le-feu et à la fin des combats ». Il demande également au Conseil de sécurité de l’ONU d’envoyer un « signal clair » d’opposition aux « déplacements forcés de civils palestiniens » et d’appeler « à libérer tous les civils et otages détenus ». L’organe des Nations unies doit « exiger des parties concernées qu’elles fassent preuve de retenue afin d’éviter que le conflit ne s’étende ».