Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur la situation au Proche-Orient. Depuis vendredi, les armes ne parlent plus entre Israël et le Hamas et les journées sont marquées par des échanges d’otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. La trêve, prolongée une première fois mardi, touche pourtant à sa fin. Des médiateurs internationaux, notamment du Qatar et des Etats-Unis, s’activent donc pour tenter d’obtenir un délai supplémentaire, c’est-à-dire au-delà de jeudi 5 heures GMT (6 heures à Paris).