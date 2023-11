07h20 : Israël annonce avoir libéré 33 prisonniers palestiniens en échange des otages relâchés

L’Autorité pénitentiaire israélienne a annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir libéré 33 prisonniers palestiniens, quelques heures après que le Hamas a libéré 11 otages israéliens retenus dans la bande de Gaza depuis son attaque du 7 octobre.

Vendredi, Israël et le mouvement islamiste palestinien se sont engagés à libérer chaque jour une dizaine de femmes et enfants otages en échange de trois fois plus de détenus palestiniens, femmes et jeunes de moins de 19 ans. Cet accord court jusqu’à jeudi, ont indiqué le Hamas et le médiateur qatari, tandis qu’Israël a annoncé avoir préparé une liste de 50 nouveaux prisonniers pouvant être libérés les deux prochains jours.