Le président français Emmanuel Macron a salué lundi la libération des trois mineurs Franco-israéliens détenus par le Hamas, mais la « joie est incomplète », de nombreux otages étant encore détenus par le mouvement islamiste palestinien, ont commenté les avocats de deux enfants.

« Trois de nos jeunes compatriotes font partie du groupe d’otages libérés aujourd’hui. Extrêmement heureux de cette annonce », a écrit sur X le président français, ajoutant que la France restait « pleinement » mobilisée pour obtenir la libération de tous les otages.

Ces libérations portent à 74 le nombre d’otages libérés, soit un tiers des quelque 240 séquestrés à Gaza depuis leur rapt le 7 octobre. Parmi eux, 50 femmes et enfants ont été relâchés depuis vendredi, en échange de la libération de 150 prisonniers palestiniens, dans le cadre de l’accord de trêve entre Israël et le Hamas, qui a été prolongé lundi de deux jours.

Voici ce que l’on sait des onze otages israéliens libérés lundi par le Hamas, selon les récits de leurs proches à l’AFP, les informations de la presse israélienne et du Forum des familles d’otages.

Sharon Aloni Cunio (34 ans) et ses jumelles de trois ans

Sharon Aloni Cunio, 34 ans, et ses filles jumelles de trois ans, Emma et Yuly, sont libérées trois jours après Danielle Aloni, la soeur de Sharon, et sa fille Amelia (cinq ans), relâchées vendredi. Elles avaient été enlevées avec leurs enfants respectifs alors qu’elles se cachaient dans la pièce sécurisée du domicile de Sharon à Nir Oz. Pour les en déloger, les hommes armés du Hamas ont mis le feu à la maison.

Leur famille est celle qui compte le plus d’otages (neuf). Danielle et sa fille ont été capturées avec Sharon (34 ans), son mari David Cunio (33 ans), leurs jumelles de trois ans, le frère de David, Ariel (26 ans), la compagne de celui-ci, Arbel Yehoud (28 ans), et sa soeur, Dolev Yehoud (35 ans).

Erez et Sahar, douze et seize ans

Erez et sa soeur Sahar, deux adolescents âgés respectivement de douze et seize ans, ont été enlevés en compagnie de leur père Ofer (53 ans) à Nir Oz. Erez est apparu dans une vidéo tournée à Gaza et publiée sur les réseaux sociaux.

Les deux enfants sont français par leur mère Hadas Kalderon qui a fait le tour des médias pour demander leur libération. La mère de Hadas, Carmela Dan (80 ans), et sa nièce, Noya (treize ans), ont été tuées dans l’attaque.

L’actrice et réalisatrice française Agnès Jaoui a annoncé dans le Parisien qu’elle avait des liens de parenté avec la famille Kalderon.

Eitan, douze ans

L’adolescent franco-israélien Eitan (douze ans) a été enlevé, tout comme son père Ohad Yahalomi (49 ans, non libéré), dans leur maison de Nir Oz. Sa mère Batsheva a raconté que toute la famille avait tenté de se réfugier dans le mamad, la pièce sécurisée. Mais la porte ne fermant pas, Ohad s’était posté devant avec un pistolet. Le père a été blessé dans un échange de tirs et les assaillants ont emmené Batsheva et ses trois enfants. Par la suite, la mère et les deux soeurs d’Eitan sont parvenues à s’échapper.

Enlevé en pyjama, sur une moto, « Eitan est amoureux de la nature et des animaux, c’est un passionné de foot et de randonnée », a écrit sa grand-mère Esther dans une lettre au président français Emmanuel Macron.

Karina Engel-Bart (51 ans) et ses deux adolescentes

Karina Engel-Bart (51 ans) et ses deux filles, Mika (18 ans) et Yuval (onze ans), ont été enlevées à leur domicile à Nir Oz, en compagnie de leur époux et père, Ronen Engel (54 ans), alors que la famille était réfugiée dans sa pièce sécurisée.

Karina, la mère, était en convalescence après l’ablation de ses deux seins et une chirurgie de reconstruction mammaire qui s’était mal passée. « Nous ne savons pas si elle reçoit des traitements », s’inquiétait son frère Diego dans le New York Times mardi.

Fine cuisinière, Karina, est de nationalité argentine. Sa fille Mika fait du bénévolat auprès d’enfants en difficulté. Yuval, la benjamine, pratique l’équitation.

Yagil et Or, douze et seize ans

« Ne m’emmenez pas, je suis trop jeune ! » Ces mots de Yagil sont les derniers que Renana, sa mère, a entendus au téléphone lorsqu’il a été enlevé en compagnie de son grand frère Or (seize ans), au kibboutz Nir Oz.

Les deux frères dormaient seuls dans leur maison au moment de l’attaque. Ils ont défendu la porte de la pièce sécurisée et, terrorisés, ont appelé leur mère en chuchotant. Les assaillants ont finalement réussi à entrer dans la pièce et ont par la suite téléphoné à Renana pour lui annoncer que ses fils étaient entre leurs mains.

Leur père Yair Yaakov et sa compagne Meirav Tal ont également été enlevés et sont toujours captifs. Yagil est apparu le 9 novembre dans une vidéo diffusée par le Jihad islamique, organisation alliée du Hamas à Gaza. Yoni Goodman, qui a participé au film d’animation multi-primé « Valse avec Bachir » sorti en 2008, a retracé l’enlèvement des deux frères dans une vidéo animée de 80 secondes.

Les avocats de la famille Kalderon ont fait état à l’AFP de leur « immense joie », après avoir appris que les trois enfants sont « désormais libres et en territoire israélien ».

« Cependant c’est une joie qui est incomplète », parce que Ofer (53 ans), le père d’Erez et Sahar, « à cette heure reste aux mains du Hamas et que par ailleurs il reste des otages », a précisé Me Patrick Klugman.

Les familles des trois jeunes otages libérés lundi ont fait leur aliyah, ou « loi du retour » offrant la nationalité israélienne aux juifs et à leurs proches, mais gardent des liens « multiples et variés » avec la France, a précisé l’avocat Sacha Ghozlan, également interrogé par l’AFP.

« Nous restons pleinement mobilisés pour obtenir la libération d’Elya Toledano et Mia Shem », deux autres Franco-israéliens dont le sort reste suspendu au « marchandage » du Hamas qui rend l’attente « insoutenable » pour leurs proches, a-t-il ajouté.

- Vivre sa vie -

Les onze otages libérés lundi soir sont tous binationaux : outre les trois jeunes Franco-israéliens, six ont la nationalité argentine et deux autres la nationalité allemande, a indiqué le Qatar, médiateur dans le conflit.

Ces libérations, annoncées par l’armée israélienne après l’annonce par le mouvement islamiste palestinien et le Qatar d’une extension de 48 heures de la trêve, portent à 50 le nombre d’otages israéliens relâchés depuis vendredi.

Au total, 150 prisonniers palestiniens détenus dans des prisons israéliennes ont été libérés en échange depuis vendredi, dont 33 dans la nuit de lundi à mardi d’après l’Autorité pénitentiaire israélienne, selon un ratio d’un otage pour trois prisonniers.

En outre, 19 otages extérieurs à l’accord de trêve ont été relâchés par le Hamas, en grande majorité des Thaïlandais qui travaillaient en Israël.

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a rappelé que « la priorité numéro 1 de la France » était « de faire libérer tous nos compatriotes » encore aux mains du mouvement palestinien.

« Nous retrouvons, nous aussi France, trois de nos enfants, Eitan, Erez et Sahar, qui ont été lâchement pris en otage et qui sont enfin libres », s’est réjouie la cheffe de la diplomatie française sur BFMTV, ajoutant que la France « ne relâchera pas ses efforts » jusqu’à ce que « tous les otages », notamment « cinq Français disparus » retrouvent la liberté.

Le député (apparenté Les Républicains) de la 8ème circonscription des Français de l’étranger Meyer Habib a salué « un peu de lumière dans cet océan d’obscurité ».

La grand-mère du jeune Eitan – enlevé, tout comme son père Ohad Yahalomi (49 ans, non libéré), dans leur maison de Nir Oz – avait confié sa « très grande joie » lundi après avoir appris que son petit-fils était enfin sur la « liste » des otages appelés à être libérés.

« Je sais qu’il est vivant et qu’il va pouvoir vivre sa vie d’enfant qu’on lui avait volée », avait réagi Jocelyne Goldapper sur BFMTV.