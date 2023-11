Des otages souriantes qui remercient leurs gardiens ? C’est le narratif développé sur les réseaux sociaux par des comptes proches du Hamas. Dimanche, le compte Gaza News + a relayé une vidéo montrant Sharon Avigdori, 52 ans, et sa fille Noam, 12 ans, deux otages israéliennes libérées samedi, au moment de leur prise en charge par la Croix-Rouge. On y voit la mère et sa fille adresser un signe de la main à un homme en arme, au visage dissimulé. Dans un second plan, toutes deux continuent de saluer alors qu’elles se trouvent à l’intérieur d’un véhicule.

Ce compte relaie des vidéos et des déclarations des brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas. - Capture d'écran X

« Sharon et Noam Avigdori quittent Gaza en adressant un sourire et un petit geste de la main en signe d’au revoir aux brigades Al-Qassam », lit-on en français sur le compte Gaza news plus en légende de la vidéo.

FAKE OFF

Dans quelle mesure ces femmes otages étaient-elles libres de leurs gestes ? Dans la vidéo, on entend une voix masculine lancer en anglais : « Continuez à saluer », alors que les deux femmes adressent des signes de la main dans le véhicule.

La vidéo a été diffusée sur X et Telegram par des comptes proches du Hamas. Gaza News + relaie des vidéos mettant en scène les brigades Al-Qassam. Créé en 1991, ce corps paramilitaire est la branche armée du Hamas. La vidéo a également été diffusée auprès d’un public anglophone sur X par Quds News Network, un média proche du Hamas selon le département d’Etat américain.

13 otages israéliens libérés samedi

Sharon et Noam Avigdori avaient été enlevées le 7 octobre alors qu’elles rendaient visite à leur famille dans le kibboutz de Beeri, dans le sud d’Israël. Elles font partie des treize otages israéliens qui ont été libérés samedi.

Une trêve de quatre jours est entrée en vigueur vendredi à Gaza, permettant l’entrée de centaines de camions d’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne. 39 otages ont été libérés jusqu’à présent, sur les 50 prévus dans l’accord. En échange, 117 Palestiniens détenus en Israël ont été libérés. L’accord prévoit que 150 d’entre eux doivent être libérés.

Les appels pour prolonger la trêve se sont multipliés ce lundi, de la part du chef de la diplomatie de l’Union européenne et de celui de l’Autorité palestinienne. Un porte-parole du gouvernement israélien a proposé au Hamas une « option » pour prolonger la trêve et obtenir la libération de 50 otages supplémentaires.

240 personnes de diverses nationalités avaient été enlevées le 7 octobre. L’offensive menée par Israël dans la bande de Gaza en représailles des attaques du 7 octobre a causé la mort de près de 15.000 personnes, selon le Hamas.