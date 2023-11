Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur la situation au Proche-Orient. Ce lundi marque le quatrième et dernier jour de la trêve entre le Hamas et Israël. Débutée vendredi, celle-ci a permis la libération d’otages, de prisonniers et une aide d’urgence dans la bande de Gaza. L’accord, obtenu grâce à la médiation américaine, qatarie et égyptienne, peut cependant être prolongé dix jours au maximum. Toutes les 24 heures, tant que les armes se taisent, une dizaine d’otages israéliens enlevés le 7 octobre doivent être libérés en échange d’un nombre trois fois plus élevé de Palestiniens détenus par Israël. Des chancelleries, notamment en France et aux Etats-Unis, s’activent donc pour tenter de pas entendre le retour du bruit des armes mardi.