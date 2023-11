La fin de la trêve entre le Hamas et Israël approche. C’est même ce lundi son quatrième et dernier jour. Dimanche, la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna a donc envoyé un message clair afin que celle-ci soit prolongée à Gaza.

« Nous demandons la libération de nos otages et de tous les otages », a lancé la cheffe de la diplomatie sur BFMTV. « Il serait bon, utile et nécessaire que la trêve soit prolongée à cette fin », a-t-elle ajouté, assurant avoir « bon espoir » que des otages français soient libérés. Le Hamas a libéré 58 personnes depuis vendredi, parmi lesquels ne figure aucun Français.

Huit Français portés disparus

« Il y a des listes qui sont établies au cours des négociations par l’intermédiaire du Qatar », mais ensuite c’est « le Hamas qui fait ses choix à l’intérieur de ces listes », a expliqué la ministre. Huit Français sont portés disparus, dont « une partie » est retenue en otage, selon sa diplomatie, sans certitude quant au sort des autres.

« La France considère qu’il faut une pause durable, une trêve qui permette d’aboutir à un cessez-le-feu », avec à la clef « la libération d’otages », a insisté Catherine Colonna. Le président américain Joe Biden a pour sa part dit souhaiter que la trêve soit prolongée « tant que des prisonniers continuent à sortir ».

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s’est d’ailleurs entretenu à ce sujet avec Joe Biden. « Des dispositions (de l’accord) prévoient la libération de dix otages de plus chaque jour et c’est une bénédiction. Mais j’ai aussi dit au président que nous allons, après l’accord, retourner à notre objectif : éliminer le Hamas et nous assurer que la bande de Gaza ne soit plus ce qu’elle était », a-t-il expliqué dimanche. Une source proche du Hamas a pour sa part affirmé que le mouvement palestinien a « informé les médiateurs » être favorable à une prolongation de « deux à quatre jours ».