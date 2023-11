« Il semblerait qu’un nombre indéterminé d’individus armés non identifiés se soient emparés du navire ''Central Park''… » Un responsable militaire américain a confirmé ce dimanche à l’AFP l’information d’une firme de sécurité maritime assurant qu’un pétrolier appartenant à une société liée à Israël a été arraisonné ce jourdans le Golfe d’Aden. « Les forces américaines et de la coalition se trouvent dans les environs et suivent de près la situation », ajoute cette même source.

La société de sécurité maritime Ambrey avait auparavant annoncé l’arraisonnement d’un pétrolier lié à Israël au large des côtes du Yémen, dans le dernier incident en date sur la même zone.

Déjà deux précédentes attaques de cargo par Drone ces derniers jours

« L’événement est probablement lié à des acteurs étatiques », a commenté Ambrey, précisant que le navire, qui appartient à une société basée au Royaume-Uni et liée à Israël, avait reçu des menaces des rebelles yéménites Houthis, soutenus par l’Iran.

L’arraisonnement intervient après qu’un cargo appartenant à un homme d’affaires israélien a été endommagé lors d’une attaque iranienne présumée au drone dans l’océan Indien vendredi, et une semaine après la capture par les Houthis d’un cargo lié à Israël dans le sud de la mer Rouge.

Les rebelles yéménites ont menacé de s’en prendre à des navires israéliens et appartenant à des alliés d’Israël naviguant en mer Rouge, en représailles à la guerre menée par l’armée israélienne contre le Hamas palestinien à Gaza où une trêve de quatre jours est entrée en vigueur vendredi.

Des Houtis qui s’affirment dans « un axe de résistance » contre Israël

La guerre a été déclenchée par une attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre qui a fait 1.200 morts, en majorité des civils, selon les autorités. En représailles, Israël a bombardé sans relâche Gaza, où près de 15.000 personnes dont 6.150 enfants et jeunes de moins de 18 ans ont été tués, selon le gouvernement du Hamas. Les Houthis ont annoncé dimanche dernier la saisie en mer Rouge d’un cargo dont le propriétaire est israélien, affrété par un groupe nippon et battant pavillon des Bahamas.

Les rebelles font partie de ce qu’ils qualifient d'« axe de la résistance » contre Israël, avec des groupes soutenus par l’Iran, comme le Hamas palestinien ou le Hezbollah libanais. Ils ont tiré une série de drones et de missiles en direction d’Israël et de nombreux engins ont été interceptés par les défenses israéliennes ou des bateaux de guerre américains.

L’arraisonnement du Central Park a eu lieu au large de la ville portuaire yéménite d’Aden. Un navire marchand se trouvant sur zone a signalé que le pétrolier a été « approché par huit personnes, portant des uniformes militaires, à bord de deux embarcations », selon Ambrey. La firme maritime a rappelé que les Houthis avaient menacé d’attaquer le pétrolier samedi s’il ne se détournait pas vers le port de Hodeida et qu’un navire de guerre de la coalition américaine a intercepté le message des rebelles et demandé à Central Park de ne pas en tenir compte.