Guerre Hamas – Israël EN DIRECT : En ce troisième jour de la trêve, nouvel échange attendu d’otages contre des prisonniers…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur le Proche-Orient. Ce dimanche marque le 3e jour de la trêve de quatre jours entre le Hamas et Israël. Durant celle-ci, un accord, conclu mercredi sous l’égide du Qatar avec l’appui des Etats-Unis et de l’Egypte, prévoit l’échange de 50 otages du Hamas contre 150 prisonniers palestiniens. Au total, le Hamas a remis vendredi et samedi au Comité international de la Croix Rouge (CICR) 41 otages israéliens et étrangers détenus à Gaza, pendant qu’Israël a libéré 78 prisonniers palestiniens.