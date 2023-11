Guerre Hamas - Israël EN DIRECT : Libération ce samedi de 42 prisonniers palestiniens...

08h17 : Le club de foot de la diaspora palestinienne au Chili rend hommage aux victimes à Gaza

« A la mémoire de ceux qui ne sont plus là », dit le message inscrit sur une banderole posée dans une tribune vide du Club deportivo palestino qui évolue dans le championnat de 1re division chilien, pays d’Amérique latine qui abrite la plus grande communauté de Palestiniens en dehors du monde arabe. « Nous avons décidé d’avoir un espace dans notre tribune et de le laisser vide en mémoire de ceux qui ne sont plus là, en geste de soutien au peuple palestinien et à ce qui se passe à Gaza », explique à l’AFP le président du club Jorge Uauy.

Les joueurs, vêtus de leur maillot rayé vert, blanc et rouge avec la carte de la Palestine avant la création d’Israël imprimée sur la manche gauche, ont observé une minute de silence avant la rencontre disputée jeudi soir dans le stade municipal de La Cisterna, au sud de Santiago, comptant pour la 28e journée du championnat professionnel local. Les supporters agitant moult drapeaux palestiniens ont scandé tout au long du match « Gaza résiste, la Palestine existe » au son de tambours et des trompettes. Mais à la 11e minute les chants se sont tus pour laisser place, en guise d’hommage aux victimes, à une ode funèbre jouée à la trompette.