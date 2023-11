Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

L’info du jour

Repoussée à cause de discussions « de dernière minute », la trêve à Gaza, qui devait initialement entrer en vigueur ce jeudi, sera appliquée à partir de vendredi matin, 6 heures (heure française). Selon le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, qui a joué un rôle de médiation, le premier groupe d’otages devrait être libéré dans l’après-midi. La branche armée du Hamas a déclaré dans un communiqué que la trêve « durera quatre jours à compter de vendredi matin et comprend un arrêt complet des activités militaires ».

Pendant cette période, « 50 prisonniers sionistes (otages, N.D.L.R) femmes et enfants de moins de 19 ans seront libérés » en contrepartie, pour chacun d’entre eux, de la libération de « trois prisonniers palestiniens, femmes et enfants ». Les conseillers de Benyamin Netanyahou ont indiqué disposer d’une « première liste de noms » d’otages et être en lien avec les familles.

Le chiffre du jour

236.000. Comme le nombre d’Israéliens qui ont effectué une demande de port d’arme depuis les attaques du 7 octobre, soit autant que les vingt années précédentes selon le ministre israélien de la sécurité nationale.

Des campagnes telles que Gun Free Kitchen Tables (GFKT) affirment que la prolifération des armes à feu pourrait conduire Israël sur la voie des États-Unis, confrontés à une flambée de la violence armée et des fusillades de masse.

La phrase du jour

Sous sa direction, l’hôpital (d’Al-Shifa) a été le théâtre de nombreuses activités terroristes du Hamas »

Tels sont les mots de l’armée israélienne, qui a annoncé dans un communiqué l’arrestation de Mohammed Abou Salmiya, le directeur du plus grand hôpital de la bande de Gaza. Le médecin a été « transféré pour être interrogé » a précisé l’armée.

Le docteur Abou Salmiya avait raconté avoir reçu un « ordre » d’évacuation le 18 novembre après avoir dit en avoir refusé un précédent, alors que l’armée israélienne assurait avoir évacué des centaines de patients et de déplacés d’Al-Shifa à la « requête » du même médecin. L’armée israélienne a affirmé détenir des preuves que l’établissement était utilisé comme un centre militaire par le Hamas.

La tendance du jour

Après la perte de sept combattants, le Hezbollah a intensifié jeudi ses attaques depuis le sud du Liban contre Israël. Le parti chiite a revendiqué une vingtaine d’attaques contre des positions militaires ennemies.

Parmi ces attaques figure le tir de 48 roquettes Katioucha sur une base militaire près de la ville de Safed, dans le nord d’Israël. Depuis le 7 octobre, c’est le plus important bombardement réalisé par le Hezbollah.