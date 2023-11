L’attaque du 7 octobre a marqué « un tournant de l’histoire », selon le gouvernement suisse. Ce dernier a donc décidé mercredi d’élaborer une loi pour interdire sur son sol les activités du Hamas et ses éventuels soutiens.

« L’interdiction a pour seul but d’empêcher les activités terroristes de cette organisation et des personnes qui les soutiennent », a expliqué la ministre de la Justice et Police, Elisabeth Baume-Schneider, en conférence de presse. Elle a précisé qu’une interdiction du Hamas permettrait notamment de faciliter l’expulsion des « personnes dangereuses » et d’accélérer les procédures pénales contre des « terroristes potentiels ».

Atteinte aux droits fondamentaux

La décision n’est pas allée de soi dans un pays qui tire une grande fierté de son rôle de bons offices, que certains estiment être mis en péril par une interdiction de ce type. « Le Conseil fédéral a conscience du fait que l’interdiction d’une organisation constitue une atteinte importante aux droits fondamentaux et pourrait affecter la marge de manœuvre de la politique étrangère de la Suisse », a reconnu Elisabeth Baume-Schneider. Mais le gouvernement estime que les intérêts de la sécurité intérieure et l’impératif de la lutte contre « le financement du terrorisme » l’emportent.

L’Union européenne et les Etats-Unis, entre autres, désignent déjà le Hamas comme « organisation terroriste ». Les services des différents ministères suisses concernés doivent soumettre un projet de loi fédérale d’ici la fin février 2024. La procédure devrait durer une année, selon les autorités fédérales.

Activités financières

Par ailleurs, a indiqué la ministre, les banques et autres intermédiaires financiers auront l’obligation de détecter et d’informer sur d’éventuelles activités en Suisse du Hamas et des organisations qui lui sont affiliées. « Aucun financement suisse ne doit être utilisé par les ONG pour soutenir les actions du Hamas », a insisté Elisabeth Baume-Schneider.

Même si, à l’heure actuelle, les autorités « n’ont pas connaissance de fonds suisses ayant bénéficié au Hamas et à ses activités », a précisé le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis. Il a souligné que ce n’est pas la première fois que le gouvernement interdit une organisation, indiquant que cela avait déjà fait pour al-Qaida et le groupe Etat islamique (EI).