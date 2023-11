Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

L’info du jour

Après 47 jours de guerre et d’intenses bombardements sur la bande de Gaza, les habitants de l’enclave palestinienne vont pouvoir souffler quelques jours. Un accord a été trouvé entre le Hamas et Israël prévoyant la libération de 50 otages retenus à Gaza en échange de 150 prisonniers palestiniens et d’une trêve de quatre jours dans le territoire palestinien. Plusieurs médias ont annoncé que la trêve devrait entrer en vigueur jeudi à 9 heures.

Bien que considéré comme une « étape cruciale » par la communauté internationale, plusieurs ONG estiment la durée de la trêve « insuffisante » au regard des besoins humanitaires. « C’est insuffisant et ce n’est certainement pas assez en termes de droits humains », a ainsi affirmé Paul O’Brien, directeur exécutif d’Amnesty International aux Etats-unis, lors d’une visioconférence à laquelle participaient également Handicap international, Oxfam, Médecins sans frontières, Médecins du Monde ou encore Save the Children.

« En quatre jours, nous ne pouvons pas apporter de la nourriture à deux millions de personnes, des soins à deux millions de personnes », a toutefois regretté Danila Zizi, responsable de Handicap international, estimant que ce serait « une goutte dans l’océan ». Ces ONG appellent alors à la mise en place d’un « cessez-le-feu », ainsi qu’à l’ouverture d’autres points d’entrée dans la bande de Gaza que celui de Rafah à la frontière avec l’Egypte, afin de pouvoir atteindre davantage de zones du territoire palestinien.

Le chiffre du jour

40. C’est le nombre de millions d’euros supplémentaires que la Norvège va débloquer au profit des populations palestiniennes éprouvées par le blocus et le bombardement de la bande de Gaza. Sur les 470,5 millions de couronnes (40 millions d’euros) que le gouvernement propose de verser et qui doit encore être approuvée par le Parlement, 340,5 millions seront consacrés à l’aide humanitaire et l’aide d’urgence à Gaza, et 30 millions à la sécurité alimentaire dans ce territoire sous blocus, bombardé inlassablement depuis six semaines.

Les 100 autres millions de couronnes correspondent à une hausse de l’aide budgétaire à l’Autorité palestinienne qui dirige la Cisjordanie mais qui continue de payer des fonctionnaires dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas.

La phrase du jour

La bande de Gaza est l’endroit le plus dangereux au monde pour un enfant. »

« Plus de 5.300 enfants palestiniens auraient été tués en seulement 46 jours, cela représente 115 enfants par jour, chaque jour, pendant des semaines et des semaines », a déclaré Catherine Russell, la patronne de l’Unicef, en visioconférence, après une visite dans le sud de la bande de Gaza. « Selon ces chiffres, les enfants représentent 40 % des morts à Gaza. C’est sans précédent. En d’autres termes, la bande de Gaza est l’endroit le plus dangereux au monde pour un enfant », a-t-elle martelé, évoquant également 1.200 enfants portés disparus, certains probablement sous les décombres des bombardements.

Au-delà des victimes directes des combats déclenchés par l’attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre, elle s’est inquiétée des risques épidémiques, en la quasi-absence d’eau potable, en particulier pour les nouveau-nés, et de l’accroissement de la malnutrition. « Un million d’enfants – tous les enfants du territoire – font face à l’insécurité alimentaire, qui pourrait devenir bientôt une crise catastrophique », a-t-elle mis en garde, estimant que « dans les mois qui viennent, l’émaciation, forme la plus dangereuse de malnutrition pour la vie des enfants, pourrait augmenter de près de 30 % à Gaza ».

La tendance du jour

La guerre entre le Hamas et Israël ne se déroule pas qu’à Gaza. Le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne a annoncé que six Palestiniens avaient été tués par balle dans le camp de réfugiés de Tulkarem, en Cisjordanie occupée. L’armée israélienne est entrée dans le camp à l’aube d’après le Croissant-Rouge palestinien, qui a précisé que ses équipes avaient été empêchées par des soldats d’accéder au camp.

Le Croissant-Rouge a affirmé également qu’un jeune homme de 16 ans, blessé au visage par des éclats d’explosion, avait été arrêté par l’armée israélienne dans une de ses ambulances avant d’être libéré peu après. Selon cette même source, une jeune femme de 26 ans a été « rouée de coups par l’armée israélienne » et transférée à l’hôpital. Le Croissant-Rouge palestinien a aussi déclaré avoir soigné ces dernières 24 heures 26 blessés en Cisjordanie, dont quatre par balles, dans les villes de Tulkarem, Bethléem, Toubas et Qalqilya.