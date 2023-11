On frôle la cinquantaine de jours de conflit et les deux protagonistes viennent de s’accorder sur un sujet essentiel. Israël et le Hamas ont conclu un deal dans la nuit de mardi à mercredi comprenant la libération d’au moins 50 otages retenus dans la bande de Gaza depuis les attaques meurtrières du 7 octobre. En échange, 150 prisonniers palestiniens vont être libérés et une trêve de quatre jours a été décidée dans le territoire palestinien, « avec possibilité de prolongation ».

Que va changer la libération des otages sur le plan militaire ? Cette trêve présage-t-elle d’une baisse d’intensité du conflit ? Israël peut-il décider de limiter ou stopper les bombardements ? 20 Minutes fait le point avec Frédéric Encel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences po Paris et auteur de Les Voies de la puissance (édition Odile Jacob).

Pourquoi cette opération de libération des otages se tient maintenant ?

Selon notre expert, cette pause s’inscrit dans le cadre de « pressions croisées » qui s’exercent sur le Hamas et Israël. Côté Hamas, le Qatar, dont le ministre des Affaires étrangères a annoncé sur X l’une des modalités de la trêve, a poussé pour mener une « médiation » avec succès. « Le Qatar est l’un des soutiens les plus fidèles de ce mouvement islamiste palestinien, il pourvoit grassement à l’enrichissement et à son existence. Le Hamas ne pouvait pas continuer à ergoter, il en allait de la crédibilité de son allié qatari », précise Frédéric Encel.

Côté Israël, les injonctions de Washington, qui a effectué la médiation avec le Qatar et l’Egypte, ont fini par œuvrer sur Israël. Selon CNN, la libération de deux otages américaines depuis Gaza le 23 octobre a prouvé à l’administration du président Joe Biden que le canal de communication avec le Hamas, via le Qatar, était efficace.

Avec cette libération d’otages, les deux camps vont-ils changer de stratégie militaire ?

Une partie de la réponse a déjà été livrée par Jonathan Conricus, porte-parole des forces armées israéliennes, au micro de CNN. « Le gouvernement israélien, l’armée israélienne et les forces de sécurité poursuivront la guerre pour ramener toutes les personnes enlevées, éliminer le Hamas et garantir qu’il n’y ait plus aucune menace pour l’Etat d’Israël depuis Gaza ».

La libération de 50 des 240 otages enlevés le 7 octobre par le Hamas ne va pas contenter l’armée israélienne, qui a investi militairement la bande de Gaza. L’accord n’est pas un cessez-le-feu, mais une simple trêve de quelques jours. « La pause peut certes aider le Hamas à se réorganiser, mais la détermination israélienne est totale, appuie notre spécialiste. La pause va aussi permettre aux soldats israéliens de se reposer et de glaner des informations supplémentaires pour la suite des évènements. Car la guerre va se poursuivre dans quatre jours. »

« Ce n’est pas la trêve qui provoquera un changement de stratégie », confirme Christophe Gomart, général et ancien directeur du renseignement militaire français interrogé par Le Parisien.

Cet accord fait-il plus le jeu de l’un des deux camps ?

« Au regard de sa force de frappe, Israël aurait pu se permettre de ne pas accorder de pause », juge notre spécialiste. Mais pour les dirigeants, la mission consiste à contenter une opinion publique très divisée, qui veut obtenir « la libération de tous les otages » et « l’éradication du Hamas ».

« Benyamin Netanyahou se voit reprocher son impéritie d’avant le 7 octobre. Une partie de l’opinion voit cette pause comme une faiblesse, d’autant qu’il avait promis de ne pas faire de pause », précise notre expert, d’autant qu’Israël est prise dans un « dilemme existentiel » en relâchant des prisonniers. Côté militaire, les informations données par les otages libérés pourraient aider les forces armées à cibler leurs recherches pour le reste des otages, note un expert militaire auprès du Parisien.

Malgré cet accord, les deux camps restent sur leurs gardes. Ce mercredi, les bombardements n’avaient pas cessé sur la bande de Gaza. « Nous confirmons que nos mains resteront sur la gâchette et que nos bataillons triomphants resteront aux aguets », a déclaré le Hamas, dont l’acceptation de l’accord peut traduire une forme de « faiblesse » face à son partenaire qatari, selon notre spécialiste.