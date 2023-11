Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

L’info du jour

Un accord sur la libération des otages retenus dans la bande de Gaza par le Hamas est « très proche », a déclaré le président américain Joe Biden depuis la Maison Blanche. Les négociations n’ont « jamais été aussi proches d’un accord », a assuré avant lui un représentant du Qatar, médiateur dans ce dossier.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui a rencontré lundi soir des proches des otages, a fait état de « progrès » dans les négociations et dit espérer de « bonnes nouvelles bientôt ». Benyamin Netanyahou a fait de leur libération un préalable à tout cessez-le-feu, alors que l’armée israélienne poursuit son offensive contre le Hamas au 46e jour de la guerre. Pour rappel, environ 240 personnes ont été enlevées lors de l’attaque sanglante lancée par le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, contre Israël le 7 octobre. Doha œuvre avec Washington et Le Caire pour obtenir une libération d’otages retenus à Gaza en échange de celle de prisonniers palestiniens et d’une trêve dans les combats.

Le chiffre du jour

53. C’est le nombre de journalistes et d’employés de médias ont été tués depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, selon le dernier décompte du Comité pour la protection des journalistes (CPJ), publié mardi. Quarante-six étaient palestiniens, quatre étaient israéliens et trois étaient libanais, selon l’organisation de défense de la presse, dont le siège est à New York et qui comptabilise les victimes en Israël, dans la bande de Gaza et à la frontière libanaise.

La phrase du jour

Le refus délibéré de fournir médicaments, carburant, nourriture et eau aux habitants de Gaza équivaut à un génocide (…) la punition collective des civils palestiniens par l’usage illégal de la force et le refus délibéré de fournir des médicaments, du carburant, de la nourriture et de l’eau aux habitants de Gaza à un crime de guerre. »

Tels sont les mots du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui, ce mardi lors du sommet des pays émergents des Brics, a accusé Israël de « crimes de guerre » et de « génocide » à Gaza. Ramaphosa avait demandé vendredi avec quatre autres Etats une enquête à la Cour pénale internationale (CPI) sur cette guerre.

La tendance du jour

Risque de choléra, hôpitaux débordant de blessés, pénuries d’eau et de carburant… Une véritable « tragédie » sanitaire se profile dans la bande de Gaza, en raison du manque de carburant et d’eau, a averti le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) mardi. « S’il n’y a pas assez de carburant, nous allons assister à l’effondrement des services d’assainissement », a déclaré un porte-parole de l’Unicef, James Elder, lors d’un point de presse en visioconférence depuis Le Caire, décrivant la situation comme une véritable « tragédie » ou comme une « tempête parfaite » causée par l’apparition de maladies. « Nous manquons cruellement d’eau. Les matières fécales jonchent les zones densément peuplées. Il y a un manque inacceptable de latrines », a-t-il ajouté.

Le porte-parole a également souligné qu’il était très difficile de pratiquer une hygiène personnelle ou même tout simplement de se laver les mains à Gaza. « Si l’accès des enfants à l’eau et à l’assainissement à Gaza reste limité et insuffisant, nous allons voir une augmentation tragique (…) du nombre de décès d’enfants, a relevé Elder. Les enfants sont donc confrontés à un risque sérieux d’épidémie de masse. »

Un porte-parole de l’OMS, Christian Lindmeier, a pour sa part indiqué que pour l’heure il n’y avait pas de trace de choléra dans la bande de Gaza, où la bactérie qui donne la maladie n’était pas présente avant le déclenchement de la guerre. En revanche, il a souligné que la diarrhée aqueuse dont souffrent des milliers de personnes très diminuées physiquement est tout aussi dangereuse.