Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur le conflit au Proche-Orient. En coulisses, les diplomates continuent de s’activer au Qatar pour obtenir une trêve à Gaza en échanges de la libération d'otages détenus par le Hamas. Ce mardi, les pourparlers semblent s’accélérer selon des sources au sein du Hamas et du Jihad Islamique, le second groupe islamiste armé palestinien.