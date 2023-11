Un bâtiment qui ressemble à une mosquée explose. Alors que le bâtiment s’effondre, rire retentit, tandis qu’un homme commente en hébreu. La vidéo est ancienne, mais elle a été vue des millions de fois sur X en ce début de semaine, faisant écho au conflit en cours dans la bande de Gaza.

Elle a été partagée une première fois par le compte Quds News Network, proche du Hamas selon le Département d’Etat américain. Dans sa publication, également relayée sur Instagram, le média palestinien accuse des « sapeurs de l’occupation israélienne » de rire « en faisant exploser les charges qu’ils ont placées sur la mosquée ». « Détruire des infrastructures à Gaza est un jeu pour eux », lit-on encore dans la légende du post.

Trois heures plus tard, Omar Suleiman, un imam américain, republie la vidéo sur ses comptes X, Instagram et Facebook. Le post d’Omar Suleiman a été vu plus d’un million de fois en 24 heures sur X et partagé plus de 800 fois sur Facebook.

La vidéo est ancienne et date d'au moins 2016. - Capture d'écran X

FAKE OFF

La vidéo est ancienne et date au moins de 2016. Une recherche inversée d’images avec le moteur de recherche Bing renvoie vers une publication YouTube datée du 19 janvier 2016. La même vidéo y est visible. Comme dans la vidéo relayée ces derniers jours, on y entend un homme rire et prononcer quelques paroles en hébreu. L’internaute indique les images montrent le bombardement une mosquée à Gaza, sans qu’un élément connu pour le moment ne vienne corroborer cet emplacement.

La vidéo a été partagée sur YouTube en janvier 2016. - Capture d'écran YouTube

On ne trouve pas trace dans les médias de l’explosion ou d’un bombardement d’une mosquée dans la bande de Gaza en 2016. Deux ans plus tôt, à l’été 2014, l’armée israélienne a ciblé pendant cinquante jours le territoire palestinien, en réaction à une escalade de la violence après la mort de trois jeunes Israéliens en Cisjordanie. Au cours de cette opération que l’armée israélienne nomme « Bordure protectrice », 64 mosquées ont été détruites, selon l’agence de presse turque Anadolu.

Depuis le début de la guerre engagée cette année dans la bande de Gaza par l’armée israélienne en réaction aux attaques du Hamas du 7 octobre, plusieurs mosquées ont été détruites ou endommagées. Le 16 novembre, un peu plus d’un mois après le début du conflit, 74 mosquées avaient été détruites, rapportait Al-Jazeera, en citant le bureau des médias du gouvernement de Gaza, tenu par le Hamas.