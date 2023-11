07h47 : La Chine appelle le monde à « agir d'urgence » pour mettre fin à « la catastrophe humanitaire » à Gaza

« Une catastrophe humanitaire se déroule à Gaza », a déclaré lundi le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, à des diplomates de pays arabes et à majorité musulmane. Selon lui, « la situation à Gaza affecte tous les pays du monde, remettant en question la notion du bien et du mal et les principes fondamentaux de l’humanité ».