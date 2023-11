Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour depuis le 7 octobre, date de l’attaque massive du Hamas contre Israël, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur le Proche-Orient. Sur le terrain, les combats entre Israël et le Hamas, classé organisation terroriste par les Etats-Unis, l’Union européenne et Israël, se concentrent dans le nord de la bande Gaza. Plus des deux tiers des 2,4 millions d’habitants de ce territoire palestinien ont été déplacés par la guerre, selon l’ONU. La plupart ont fui vers le sud en emportant le minimum et tentent de survivre dans le froid qui s’installe.