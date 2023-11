08h50 : Des enfants blessés attendent une évacuation vers les Emirats arabes unis

Vendredi à Rafah, des enfants blessés attendaient dans des ambulances de pouvoir être évacués vers les Emirats arabes unis via l’Egypte, selon des images de l’AFP. « Au début, on nous a dit qu’elle allait mourir. Elle a des fractures au crâne, au bassin et à la cuisse », raconte Adam Al-Madhoun, le père de Kenza, une fille de quatre ans amputée de la main droite après une frappe israélienne contre le camp de réfugiés de Jabaliya.