Guerre Hamas – Israël EN DIRECT : L’armée israélienne annonce avoir retrouvé le corps d’une soldate otage…

08h25 : Lula s’est entretenu avec le président israélien après ses vives critiques sur Gaza

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva s’est entretenu jeudi avec son homologue israélien Isaac Herzog, notamment de la situation humanitaire à Gaza et des otages du Hamas, après ses vives critiques de la riposte israélienne. Lula s’est montré très critique de la réponse israélienne à l’attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre, qui a déclenché la guerre entre les deux parties, la jugeant lundi « aussi grave » que les assauts du mouvement islamiste palestinien.

« Je me suis entretenu [par téléphone] avec le président d’Israël, Isaac Herzog, à propos de la libération des otages du Hamas et du rapatriement des Brésiliens de la bande de Gaza », a expliqué le dirigeant de gauche sur X (ex-Twitter). Celui-ci a également fait part de sa « grande préoccupation quant à la crise humanitaire gravissime à Gaza » et de sa « consternation concernant la perte de vies, en particulier d’enfants », a précisé la présidence du Brésil dans un communiqué.