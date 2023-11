Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

L’info du jour

Une fouille « de chaque étage, bâtiment par bâtiment ». L’armée israélienne a indiqué que ses soldats étaient toujours dans l’hôpital Al-Shifa et continuaient leur opération « ciblée » lancée mercredi contre le plus grand hôpital de la bande de Gaza, présenté par Israël comme un centre stratégique et militaire du Hamas, ce que dément le mouvement palestinien.

L’armée israélienne a déclaré que des « images relatives aux otages », capturés lors de l’attaque du Hamas contre Israël, avaient été trouvées sur des ordinateurs saisis au cours de l’intervention de l’armée dans l’hôpital. A proximité de l’établissement, l’armée dit avoir retrouvé le corps d’une otage.

Le ministère de la Santé du Hamas a lui affirmé que l’armée israélienne avait « détruit le service de radiologie et bombardé le service des grands brûlés et des dialyses » de l’hôpital lors de son raid.

Le chiffre du jour

2. Comme le nombre de soldats israéliens tués ce jeudi dans la bande de Gaza, ce qui porte à 50 le total des militaires israéliens morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre du 7 octobre.

La phrase du jour

Avec l’hiver qui approche à grands pas, les abris précaires et surpeuplés, ainsi que le manque d’eau potable, les civils sont confrontés à un risque immédiat de famine

Tels sont les mots de Cindy McCain, la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, qui alerte sur la situation humanitaire à Gaza, où elle précise que la nourriture et l’eau sont « quasi inexistantes ». Plus tôt dans la journée, le patron de l’UNRWA, une autre agence onusienne, a affirmé que les communications dans la bande de Gaza étaient « totalement coupées », faute de carburant.

La tendance du jour

Une prise stratégique. L’armée israélienne a affirmé jeudi avoir pris « le contrôle opérationnel » du port de Gaza, une infrastructure clé du territoire palestinien. Une opération conjointe des forces blindées et navales a permis « ces derniers jours » de « prendre le contrôle opérationnel du port de Gaza.

L’armée israélienne affirme que le Hamas utilisait le port « comme centre d’entraînement pour ses forces de commando naval afin de planifier et d’exécuter des attaques terroristes navales ». Le port de Gaza est un petit port de pêche dont l’activité est limitée par le blocus qu’impose Israël depuis la prise de pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza en 2007.