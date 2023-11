Guerre Hamas – Israël EN DIRECT : Une attaque près de Jérusalem fait cinq blessés, l'assaillant « neutralisé »…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur la situation au Proche-Orient. L’opération militaire israélienne, toujours en cours, au sein de l’hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, suscite de vives inquiétudes et critiques. Emmanuel Macron a notamment condamné « avec la plus grande fermeté » les bombardements d’infrastructures civiles, tandis que le Quai d’Orsay a déclaré que la population palestinienne n’avait « pas à payer pour les crimes du Hamas ».