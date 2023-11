Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

L’info du jour

L’armée israélienne a investi ce mercredi l’hôpital Al-Shifa, plus grand établissement de soins de la bande de Gaza, en ordonnant aux réfugiés palestiniens de se rendre. « Tous les hommes de 16 ans et plus, levez les mains en l’air et sortez des bâtiments vers la cour intérieure pour vous rendre », ont lancé des soldats israéliens dans les haut-parleurs, en arabe. Des soldats ont procédé à des interrogatoires au sein même de l’hôpital.

Depuis plusieurs années, Israël accuse le Hamas d’utiliser les hôpitaux de la bande de Gaza comme des bases et de se servir des malades comme des « boucliers humains ». « Il n’y a aucun endroit à Gaza » qu’Israël « n’atteindra pas », a martelé le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Après leur « opération ciblée », l’armée israélienne s’est retirée d’Al-Shifa où se trouvent selon l’ONU, 2.300 personnes, dont des patients, des soignants et des déplacés.

Le chiffre du jour

23.000. Comme le nombre de litres de carburant livrés dans la bande de Gaza via l’Egypte, une première livraison depuis le début du conflit le 7 octobre et le blocus organisé par Israël. L’essence, livrée à l’ONU, doit servir à acheminer de l’aide humanitaire sur le territoire. Mais cette première cargaison n’est pas suffisante, a déploré l’agence de l’ONU, pour les réfugiés palestiniens.

La phrase du jour

Nous avons la preuve que l’hôpital (d’Al-Shifa) servait à des fins militaires et terroristes contrairement aux lois internationales »

Tels sont les mots de Daniel Hagari. Le porte-parole de l’armée israélienne affirme que « des munitions, des armes et des équipements militaires » du mouvement islamiste palestinien Hamas ont été trouvés dans l’hôpital d’Al-Shifa. Une information immédiatement démentie par le ministère de la Santé du Hamas, qui a précisé « ne pas autoriser » la présence d’armes dans les établissements de santé.

La tendance du jour

Le Qatar a appelé mercredi à une « enquête internationale » sur les opérations militaires israéliennes contre les hôpitaux de la bande de Gaza, dénonçant le raid mené sur Al-Shifa comme un crime de guerre.

Par ailleurs, le Hamas a annoncé un nouveau bilan de 11.500 morts dont plus de 4.700 enfants depuis le début de la guerre du 7 octobre.