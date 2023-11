6h55 : Le Hamas appelle l’ONU à l’aide pour l’hôpital al-Chifa

« Je suis dans l’hôpital et je vois des dizaines de soldats et de commandos aux urgences et à la réception et il y a des chars qui sont entrés dans le complexe de l’hôpital », a déclaré ce mercredi Youssef Abul Reesh, un haut responsable du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, appelant l’ONU et la communauté internationale à intervenir « immédiatement » pour mettre fin à l’opération israélienne.