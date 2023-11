Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

L’info du jour

C’est le silence radio du côté des otages. Israël n’a réussi à obtenir aucune preuve de vie de la part du Hamas. L’Etat hébreu s’est tourné vers la Croix-Rouge, mais l’organisation elle-même n’a pas encore pu les rencontrer. « Jusqu’à aujourd’hui, personne n’a rencontré les otages. Nous n’avons aucune preuve de vie », a déclaré Eli Cohen, lors d’une conférence de presse à l’ONU à Genève ce mardi, après une rencontre avec la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljaric. L’armée israélienne estime que quelque 240 personnes ont été prises en otage dans la bande de Gaza au cours de l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre sur le territoire israélien.

Le chiffre du jour

190. C’est le nombre minimum de Palestiniens tués par balles en cinq semaines en Cisjordanie, occupée illégalement par Israël depuis cinquante-six ans. Depuis le début de la guerre qui oppose le Hamas et Israël, le rythme des incursions de l’armée israélienne a augmenté, les frappes sur les camps de réfugiés se sont multipliées et les morts s’accumulent dans le territoire palestinien.

La phrase du jour

La France appelle à une trêve humanitaire solide, immédiate, durable qui doit pouvoir conduire à terme à un cessez-le-feu. »

C’est une déclaration du porte-parole du gouvernement français Olivier Véran, interrogé ce mardi matin sur France Inter. « La France, par la voix du président de la République, tient la position qui est la sienne depuis des années et qui n’a jamais varié à savoir qu’il faut une solution politique à deux Etats », a-t-il ajouté.

La tendance du jour

L’armée israélienne continue à avancer dans Gaza. Ce mardi, elle a annoncé avoir possession des bâtiments gouvernementaux du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la ville de Gaza, notamment le Parlement et des bâtiments du gouvernement et de la police.

« Attaquer le Parlement et y faire n’importe quoi, attaquer des bâtiments gouvernementaux dont certains sont déjà détruits est une tentative désespérée de monter une victoire de toutes pièces et de créer l’illusion d’un contrôle sur des endroits qui sont dans tous les cas vides », a répondu Bassem Naïm, un des hauts cadres du Hamas à Gaza. Sur les réseaux sociaux, des images montrent des soldats israéliens déployant le drapeau bleu et blanc d’Israël sur l’estrade du chef du Parlement.

Le Parlement palestinien, qui est censé siéger à Ramallah en Cisjordanie occupée où est installée l’Autorité palestinienne, est en sommeil depuis des années et a été officiellement dissous en 2018. Depuis que le Hamas a chassé l’Autorité palestinienne de Gaza en 2007, les deux Territoires palestiniens dépendent de fait d’autorités parallèles.