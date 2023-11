Les chiffres et les heures disent une partie de l’urgence de la situation sur place. Ce lundi, Thomas White, le patron de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, a fixé un cap : d’ici 48 heures, les opérations humanitaires dans la bande de Gaza cesseront, faute de carburant. Selon le Hamas, qui administre ce territoire, les hôpitaux du nord sont hors service, privés d’électricité.

Selon un journaliste de l’AFP présent sur place, « des chars, des blindés et des véhicules de transport de troupes israéliens encerclent les abords » de l’hôpital Al-Chifa, plus grand établissement de la bande de Gaza. « Sept bébés prématurés » et « 27 patients en soins intensifs » sont morts, selon le mouvement islamiste. Le territoire palestinien subit un siège total de la part d’Israël depuis le 9 octobre, deux jours après l’attaque sanglante du Hamas en territoire israélien. Selon l’ONU, 1,6 des 2,4 millions d’habitants ont déplacés par la guerre.

Présent jeudi dernier à l’Elysée lors de la conférence humanitaire pour Gaza, le vice-président de Médecins du monde Jean-François Corty témoigne de la situation désespérée vécue par ses équipes à Gaza, tout en implorant un cessez-le-feu, seule solution crédible selon lui pour améliorer la situation.

L’un de vos soignants, un médecin de 28 ans qui coordonnait les soins médicaux, est mort il y a quelques jours à Gaza. Comment va le reste de l’équipe, physiquement et moralement ?

La situation est très difficile, comme pour l’ensemble des civils. L’approvisionnement au compte-goutte de l’aide humanitaire dans le sud de Gaza ne peut pas monter dans le nord. Sur la vingtaine de nos membres sur place (NDLR : Des Gazaouis formés aux soins d’urgence), un médecin travaille encore dans un hôpital.

Mais la plupart de nos collègues ne sont plus opérationnels. Ils cherchent de l’eau potable, de la nourriture, ils savent qu’ils peuvent mourir dans les bombardements n’importe où, y compris dans le sud. Les opérations humanitaires sont largement compromises, les dispositifs de soins sont hors-service. Pour faire entrer de l’aide, le minimum, c’est un cessez-le-feu. Il est impossible de pouvoir approvisionner des hôpitaux en médicaments, en fioul et nourriture en ordonnant seulement des pauses humanitaires.

Vous avez indiqué que les soignants sont contraints de procéder à de la médecine de guerre de bas niveau. Ils sont empêchés de faire quel type d’opérations ?

En raison du blocus, les pharmacies ne sont pas réapprovisionnées, les groupes électrogènes ne fournissent plus d’électricité. Il n’y a plus possibilité de faire tourner des blocs opératoires, les respirateurs ne fonctionnent plus, les dialyses non plus, les couveuses sont mises en péril. Les mortalités sont en lien avec les bombardements mais on ne comptabilise pas les personnes qui succombent pour un simple défaut de soins.

Les patients meurent de maladies dont on connaît le traitement, sans pouvoir les soigner faute de médicaments. Sur les 36 hôpitaux du territoire, la plupart ne sont pas approvisionnés (N.D.L.R : 20 hôpitaux ne sont plus opérationnels, selon l’agence onusienne chargée de la coordination humanitaire), il y a des malades, des blessés, ça devient des mouroirs. On ne peut pratiquer que de la médecine de guerre de bas niveau car la chirurgie est hors service, il n’y a plus d’anesthésiant, plus d’antalgiques, plus d’antibiotiques.

Avez-vous des nouvelles de la situation à l’hôpital d’Al-Chifa ? De manière générale, comment l’évacuation des malades peut-elle s’organiser ?

On n’a pas d’équipes à l’intérieur d’Al-Chifa. Mais au regard des conditions de sécurité, des bombardements et d’un défaut d’approvisionnement, c’est assez crédible de dire que l’hôpital est en souffrance et qu’il n’a plus la capacité de répondre aux besoins de milliers de personnes présentes. Tenter de transférer ces malades vers des hôpitaux partiellement fonctionnels, c’est extrêmement périlleux.

Il y a des tentatives d’évacuation de blessés, de malades, du nord vers le sud, c’est très compliqué sans logistique de transporter des patients à l’état clinique très faible. Si vous n’avez pas d’ambulance, pas de matériel pour suivre les constantes, le transfert est impossible. Les pauses humanitaires ne suffiront pas. Tous les codes du droit humanitaire international qui ont vocation à humaniser la guerre volent en éclats. Les hôpitaux sont bombardés, les membres d’ONG meurent. Plus aucun code de la guerre n’est respecté, on est dans une crise humanitaire, on va vers une crise d’humanité. Les habitants ont besoin que l’aide humanitaire positionnée en Egypte rentre de manière massive dans de bonnes conditions.