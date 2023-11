Guerre Hamas – Israël EN DIRECT : Depuis le début de la guerre, 44 soldats israéliens ont été tués à Gaza…

08h13 : Le gouvernement du Hamas dit que 6 bébés prématurés et 9 patients sont morts à l’hôpital al-Chifa

Le vice-ministre de la Santé du gouvernement du Hamas a indiqué lundi à l’AFP que « six bébés prématurés » et « neuf patients en soins intensifs » étaient morts en raison du manque d’électricité à l’hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza pilonnée et assiégée par Israël.

Youssef Abou Rich, présent dans l’hôpital où s’abritent aussi des milliers de déplacés, avait donné dimanche soir un précédent bilan de « cinq bébés » et « sept patients » décédés. Samedi, l’hôpital avait annoncé que 39 bébés prématurés étaient encore à al-Chifa et que des infirmiers procédaient à des « massages respiratoires à la main » pour les maintenir en vie. Un médecin de l’ONG Médecins sans frontières (MSF), avait indiqué également que 17 patients se trouvaient en soins intensifs.