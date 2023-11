Guerre Hamas – Israël EN DIRECT : Le gouvernement du Hamas annonce un nouveau bilan de 11.180 morts

15h17 : Un Casque bleu blessé par balle dans le sud du Liban

La force de maintien de la paix de l’ONU au Liban (Finul) a annoncé que des tirs provenant d’une source non identifiée avaient blessé un de ses membres tôt dimanche, ajoutant que le soldat était dans un état stable. La déclaration de la Finul n’indique pas si l’incident est lié aux échanges de tirs fréquents à la frontière entre le Liban et Israël, principalement entre le Hezbollah libanais et l’armée israélienne, depuis l’attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre qui a déclenché une guerre meurtrière à Gaza.

« Peu après minuit, la nuit dernière, des soldats de la paix se trouvant dans une position de la Finul, près d’al-Qaouzah, ont signalé avoir entendu des coups de feu à proximité », a déclaré le porte-parole de la mission, Andrea Tenenti, dans un communiqué. « Un Casque bleu a été touché par une balle et a subi une intervention chirurgicale. Il se rétablit et son état est actuellement stable », a-t-il précisé, ajoutant que l’origine des tirs était inconnue et que la Finul avait ouvert une enquête.