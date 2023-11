Ils sont juifs et juives et utilisent leurs voix et leur présence sur les réseaux sociaux pour « porter une voix juive anticoloniale, antiraciste et révolutionnaire » explique Simon Assoun membre du Tsedek. Ce collectif a été formé en juin 2023 pour que la jeunesse juive se « retrouve sur des projets communs, beaucoup avaient besoin d’un espace pour se retrouver. » ajoute le jeune Francilien (Saint-Denis).

Le collectif Tsedek souhaite montrer la pluralité des opinions de la communauté juive sur la création ou non d’un état propre. « Chez les juifs en France il y a une réelle diversité des opinions et des positions y compris sur la question Israéliennes. Mais chez nos représentants communautaires, cette pluralité est étouffée. Ils soutiennent inconditionnellement le gouvernement israélien. »