Il est rompu aux situations humanitaires extrêmes, mais ce qu’il a vu à Gaza l’a profondément ému. Au micro de France Inter, le commissaire général de l’UNRWA (agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens) Philippe Lazzarini a raconté sa visite sur cette bande de territoire. « Après ma visite, j’ai dit que c’était l’une des journées les plus tristes de ma carrière d’humanitaire », a confié l’humanitaire.

Ce haut cadre onusien poursuit : « Je visitais une école où nous avons des milliers de déplacés. Normalement, l’école devait être un lieu d’éducation et de vie. Des élèves de cette école étaient déplacés là et mendiaient pour avoir de l’eau et un bout de pain. »

Des conditions de vie et d’hygiène « insalubres »

« Les enfants faisaient la file pour avoir une demi-bouteille d’eau, il n’y avait plus que des gouttes qui tombaient du robinet », relate le fonctionnaire italo-suisse, qui occupe ses fonctions depuis 2020.

« Cette réalité dans cette école où les conditions de vie et d’hygiène sont totalement insalubres est amplifiée à travers la bande de Gaza où il y a plus de 750.000 personnes dans les installations des Nations Unies », qui qualifie la situation « d’indigne ». Selon le dernier bilan du mouvement islamiste du Hamas, qui administre la bande de Gaza, plus de 10.800 personnes sont mortes, dont plus de 4.400 enfants, depuis le 7 octobre dernier. Lors d’une conférence humanitaire sur Gaza à l’Elysée ce jeudi, la France a annoncé allouer cette année 80 millions d’euros supplémentaires à l’aide humanitaire destinée aux populations palestiniennes, ce qui porte à 100 millions le budget d’aide.