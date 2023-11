Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

L’info du jour

L’armée israélienne investit Gaza. Les troupes sont « au cœur de Gaza-ville », a affirmé mardi soir le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant. « Nous allons détruire le Hamas (…) Nos forces sont prêtes sur tous les fronts », a-t-il dit lors d’une conférence de presse à Tel-Aviv, ajoutant que « Gaza est la plus grande base terroriste jamais construite » et qu’il n’y aura « pas de trêve humanitaire sans le retour des otages ».

Chez le Premier ministre israélien, la ligne est sensiblement la même. Benyamin Netanyahou a indiqué qu’il n’y aurait pas de cessez-le-feu ni de réapprovisionnement de Gaza en carburant sans la libération des otages détenus par le Hamas.

Le chiffre du jour

Une centaine. Comme le nombre de « ressortissants français, d’agents et d’ayants droit » qui ont pu sortir de la bande de Gaza via le poste-frontière de Rafah avec l’Egypte. « Deux groupes de ressortissants français, d’agents et d’ayants droit ont pu quitter » lundi et mardi le territoire soumis à d’incessants bombardements israéliens et « se trouvent en sécurité en Égypte », a précisé le Quai d’Orsay dans un communiqué.

La phrase du jour

Israël assumera, pour une durée indéterminée, la responsabilité générale de la sécurité à Gaza »

Tels sont les mots de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien estime que ne pas assurer la sécurité à Gaza revient à laisser le champ libre au Hamas. Mardi soir, dans une nouvelle déclaration, le chef du gouvernement s’est montré inflexible et a encore écarté la possibilité d’un cessez-le-feu. Washington, fidèle allié d’Israël, a lui affirmé ce mardi s’opposer à une occupation à long terme de Gaza par l’Etat hébreu.

La tendance du jour

Un mois après, le pays s’est figé. Israël s’est recueilli dans le silence et les larmes, un mois après l’attaque meurtrière du Hamas sur son territoire. Sur l’esplanade de l’université hébraïque de Jérusalem, plus d’un millier de personnes, principalement des étudiants et des enseignants, ont prié ensemble et chanté l’hymne national.

Plus de 1.400 personnes sont mortes depuis le 7 octobre, en majorité des civils tués le jour de l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien dans le sud d’Israël, près de la bande de Gaza, selon les autorités israéliennes.