6h20 : Guterres juge que Gaza devient « un cimetière pour les enfants »

La « catastrophe » provoquée par la guerre entre Israël et le Hamas « rend la nécessité d’un cessez-le-feu humanitaire plus urgente à chaque heure qui passe », a plaidé lundi le secrétaire général de l’ONU, décrivant Gaza comme « un cimetière pour les enfants ».

« Les parties au conflit, et la communauté internationale, font face à une responsabilité immédiate et fondamentale : mettre un terme à cette souffrance collective inhumaine et augmenter radicalement l’aide humanitaire à Gaza », a déclaré Antonio Guterres. Selon lui, « le cauchemar à Gaza est plus qu’une crise humanitaire, c’est une crise de l’humanité ».